Police Transfer: सूरजपुर में 8 टीआई, 2 एसआई व 8 एएसआई समेत 73 पुलिसकर्मियों का किया ट्रांसफर, जानें कौन कहां से कहां गया

अंबिकापुर। सूरजपुर एसपी योगेश पटेल ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले के विभिन्न थाने, चौकी और रक्षित केंद्र में पदस्थ 73 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों का ट्रांसफर आदेश (Police transfer order) जारी किया है। इनमें 8 निरीक्षक, 2 एसआई, 8 एएएसआई के अलावा 55 प्रधान आरक्षक व आरक्षक शामिल हैं। एसपी ने सभी को तत्काल संबंधित थाने-चौकी में ज्वाइनिंग करने कहा है। जिन निरीक्षकों का ट्रांसफर किया गया है, उनमें रंजीत प्रताप सिंह को रक्षित केंद्र से शिकायत शाखा प्रभारी, नंद किशोर गौतम को रक्षित केंद्र से रीडर टू एसपी, रमेश पटेल को थाना प्रभारी रामानुजनगर, सत्यनारायण देवांगन को थाना प्रभारी रमकोला, मिलन सिंह को थाना प्रभारी चांदनी, ढाल सिंह साहू को थाना प्रभारी जयनगर, रुपेश कुंतल एक्का को साइबर सेल प्रभारी व जावेद मियांदाद को डीसीबी/डीसीआरबी से प्रभारी डीसीबी/डीसीआरबी बनाया गया है।