Ambikapur Cyber Fraud: 1 हजार रुपए के लालच में खुलवाता था फर्जी बैंक खाते, 14.17 लाख का हुआ ट्रांसफर, अब गया जेल

अंबिकापुर। म्यूल एकाउंट के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फेसबुक के माध्यम से एक व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद आरोपी विभिन्न लोगों के नाम पर बैंक खाता खुलवाकर धोखाधड़ी (Cyber fraud case) के उपयोग के लिए देता था। इसके एवज में आरोपी को प्रति खाता के हिसाब से 1 हजार रुपए मिलते थे। 1 हजार रुपए के लालच में उसने ग्रामीण क्षेत्र के कई लोगों का अपना शिकार बनाया। यह मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने अपराध में शामिल होने की बात स्वीकार की। पुलिस ने बुधवार को उसके खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।