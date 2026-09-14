Ambikapur Fraud Case: 1000 रुपए देकर कपड़ा व्यवसायी को लगाया 10.28 लाख का फटका, व्हाट्सएप ग्रुप में जोडक़र लड़कियों ने किया खेला

अंबिकापुर। शेयर मार्केट के जरिए 20 से 200 फीसदी तक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर अंबिकापुर के कपड़ा व्यवसायी से 10 लाख 28 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी (Big Fraud) का मामला सामने आया है। आरोपियों (लड़कियों) ने पहले युवक को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। इसके बाद फर्जी ट्रेडिंग वेबसाइट पर उसकी आईडी बनाकर निवेश कराया। शुरुआत में वेबसाइट पर मुनाफा दिखाने लगा और 1000 रुपए वापस खाते में भेजकर युवक का भरोसा जीता गया। इसके बाद अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कराई गई। युवक की रिपोर्ट पर साइबर पुलिस ने धारा 66सी, 66डी आईटी एक्ट और 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता का मामला दर्ज किया है।