Surguja Hemp Smuggling: थार और लग्जरी कार का फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने किया पीछा, गन्ने के खेत से 2 तस्कर गिरफ्तार, मिला 69 लाख का गांजा, See Video

अंबिकापुर। जशपुर जिले के बगीचा पुलिस को रविवार की सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि थार और लग्जरी स्कॉर्पियो कार में भारी मात्रा में गांजे की तस्करी (Hemp smuggling) की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन तस्कर तेज रफ्तार में रास्ता बदलकर सरगुजा की ओर भाग निकले। बगीचा एसडीओपी की सूचना पर लुंड्रा और बतौली पुलिस अलर्ट हो गई। तीनों थाने की संयुक्त टीम ने आरोपियों का पीछा करना शुरु किया। इस दौरान आरोपी थार सवार तो भाग निकले, लेकिन स्कॉर्पियो सवार वाहन से उतरकर 3 किमी तक भागते रहे और गन्ने के खेत में छिप गए। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। इधर स्कॉर्पियो की तलाशी लेने पर उसमें से 138 किलोग्राम गांजा मिला। गांजे की कीमत 69 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि थार सवार आरोपी पायलेटिंग कर स्कॉर्पियो को ले जा रहे थे।