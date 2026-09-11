Ambikapur News: नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार युवक को मिला 12 वर्ष का सश्रम कारावास, 1 लाख जुर्माना भी

अंबिकापुर। आबकारी विभाग की संभागीय उडऩदस्ता टीम ने मुखबिर की 1 वर्ष पूर्व एक युवक को भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन के साथ मेडिकल कॉलेज के पास से गिरफ्तार (Narcotic injection smuggler) किया था। इस मामले में आरोपी को जेल दाखिल कर दिया गया था। 10 सितंबर को विशेष न्यायाधीश नार्कोटिक्स अंबिकापुर अतुल कुमार श्रीवास्तव ने मामले में अहम फैसला सुनाते हुए नशे के कारोबारी को 12 वर्ष सश्रम कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने (Imprisonment and fine) की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं पटाने पर 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। आरोपी की पैरवी अधिवक्ता संजय अंबष्ट जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पांडेय ने की।