Ambikapur Crime: स्कूटी से भांजे को लगी ठोकर तो मामा ने दोस्त के साथ मिलकर बैट से मारा, चाकू से भी हमला, 1 गिरफ्तार

अंबिकापुर. शहर के रॉयल पार्क के पास 9 सितंबर की दोहपर एक युवक की स्कूटी से बच्चे को ठोकर लग गई थी। यह बात जब घायल बच्चे के मामा को चली तो वह अपने दोस्त के साथ बैट और चाकू लेकर पहुंच गया। फिर दोनों ने स्कूटी सवार युवक के साथ पहले तो बैट व हाथ-मुक्के से मारपीट की। फिर चाकू से हमला (Knife attack) कर दिया। पीडि़त की रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपी वंश पंडित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अलावा आम्र्स एक्ट की भी कार्रवाई की है। जबकि दूसरा आरोपी फरार है।