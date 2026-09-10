Balrampur News: नवविवाहिता की तालाब में मिली लाश, मायके वालों ने दामाद और ससुर को पीटा, कहा- हत्या कर फेंका, टूटा हुआ था हाथ

रामानुजगंज। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सनावल थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक नवनिवाहिता की लाश 9 सितंबर को घर से कुछ दूर तालाब में (Newly married dead body) मिली। उसकी शादी 4 माह पूर्व ही हुई थी। सूचना पर मायके वाले उसके ससुराल पहुंचे। इस दौरान शव निकाल लिया गया था। मृतका के पिता का आरोप है कि दहेज के लिए बेटी को प्रताडि़त किया जाता था, दामाद ने मारपीट भी की थी। सामाजिक बैठक में समझौता भी हुआ, लेकिन प्रताडऩा जारी थी। बेटी का एक हाथ टूटा था तथा पसली में भी चोटें थीं। उसने दामाद पर हत्या कर शव तालाब में फेंकने का आरोप लगाया है। इस बीच विवाद होने पर मायके वालों ने दामाद व उसके पिता की बेदम पिटाई कर दी। दोनों को रामानुजगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।