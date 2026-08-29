Balrampur Car Accident: कार हादसे में बाक्साइट श्रमिक संघ के महामंत्री की मौत, बेटा बोला- कुछ देर पहले ही मुझे परोसा था खाना

कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम राजेंद्रपुर निवासी विवेक यादव के लिए शनिवार का दिन कभी नहीं भूलने वाला बन गया। दोपहर को पिता लक्ष्मण यादव ने उसे खाना परोसा और दोनों ने साथ भोजन किया। कुछ ही घंटों बाद सडक़ हादसे में पिता लक्ष्मण यादव की मौत हो गई। उनकी कार (Car accident) अनियंत्रित होकर सडक़ किनारे गड्ढे में जा गिरी। घटना को याद करते हुए विवेक भावुक हो उठा। उसने कहा कि शायद पिता के हाथों से उनके लिए यह आखिरी बार भोजन परोसा जाना था। बता दें कि लक्ष्मण यादव बाक्साइट श्रमिक संघ के महामंत्री थे।