Balrampur News: बांध का लीकेज ठीक कराने 22 फीट गहरे पानी में उतारा गया गांव का राजकुमार, कहा था- 5000 रुपए देंगे, हुई मौत

रामानुजगंज। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम नावाडीह स्थित सिंचाई विभाग के जलाशय में लीकेज ठीक कराने के दौरान 55 वर्षीय राजकुमार मरावी की डूबने से मौत (Drowned in Dam) हो गई। आरोप है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा उन्हें बिना किसी सुरक्षा उपकरण के करीब 22 फीट गहरे पानी में उतार दिया गया था। पहले तो सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा उसे 5000 रुपए देने की बात कही गई और बुलाया गया। आधे घंटे बाद जब वह बाहर नहीं निकला तो अनहोनी की आशंका हुई। फिर रेस्क्यू टीम ने पत्थर और वॉटर आउटलेट होल के बीच फंसे शव को बाहर निकाला। इधर घटना से आक्रोशित परिजन ने शव लेने से इनकार कर दिया। अंतत: साढ़े 6 लाख मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को कलेक्टर दर पर नौकरी देने के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ।