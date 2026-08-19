Bridge Washed Away: मूसलाधार बारिश में 10 फीट ऊपर तक पानी बहने से टूटी पुलिया, कुसमी-जशपुर मार्ग पर आवागमन बंद

कुसमी। 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने कुसमी-जशपुर मुख्य मार्ग पर एक बार फिर आवागमन व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। गलफुल्ला नदी के इंटकवेल के पास स्थित पुरानी पाइप वाली पुलिया तेज बहाव की चपेट में आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त (Bridge washed away in Kusmi) हो गई है। बारिश के दौरान जलस्तर इतना बढ़ गया कि पुलिया के ऊपर लगभग 10 फीट तक पानी बहता रहा। पानी उतरने के बाद भी तेज धारा के कारण पुलिया के कई हिस्सों में कटाव हो गया है और अंदर लगी सरिया तक बाहर आ गई है। दोनों ओर के एप्रोच रोड बह जाने से स्थिति और गंभीर हो गई है। इस वजह से भारी वाहनों और यात्री बसों की आवाजाही बंद कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की है।