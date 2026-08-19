Mainpat Double Murder: रात में पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, फिर दोनों की कर दी नृशंस हत्या

Mainpat double murder, मैनपाट स्थित कमलेश्वरपुर थाना (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. मैनपाट के कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के बिसरपानी गांव में मंगलवार की रात पति ने पत्नी व उसके प्रेमी की फावड़े से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। दोनों के बीच काफी समय से अवैध संबंध (Murder in Illegal Relation) थे। महिला गांव में ही रिश्तेदार के घर में बैठकर प्रेमी के साथ शराब पी रही थी। इस दौरान पति भी वहां पहुंच गया। इस दौरान उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। फिर उसने दोनों की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी पुलिस को बुधवार की सुबह मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। पुलिस फरार आरोपी (Surguja Double murder case) की तलाश में जुट गई है।
सरगुजा जिले के मैनपाट स्थित कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिसरपानी दारापारा निवासी बाबूलाल मझवार उम्र 35 वर्ष मंगलवार की शाम को खेत की ओर गया था। इधर पति के घर में न होने का फायदा उठाते हुए पत्नी 32 वर्षीय नईहारो मझवार गांव में ही रिश्तेदार सोमारू मझवार के घर चली गई। वहां गांव का ही उसका प्रेमी 35 वर्षीय बेंजे बड़ा भी पहुंच गया।
दोनों घर के बगल में बने कमरे में बैठकर शराब पी। इधर बाबूलाल जब खेत से लौटा तो उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। इसके बाद वह उसे खोजते हुए सोमारू के घर पहुंचा। यहां उसकी पत्नी व बेंजे बड़ा कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे और दोनों आपत्तिजनक स्थिति (Obscene condition) में थे।
पत्नी व उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देख बाबूलाल अपना होश खो बैठा और विवाद करने लगा। इसके बाद तीनों के बीच मारपीट होने लगी। यह देख घर का मालिक सोमारू वहां से भाग गया। इस दौरान बाबूलाल ने वहीं पड़े फावड़े से ताबड़तोड़ हमला कर पत्नी नईहारो व उसके प्रेमी बेंजे बड़ा की हत्या (Double murder) कर दी। फिर वह वहां से फरार हो गया।
सुबह घर का मालिक सोमारू मझवार जब अपने घर पहुंचा तो दोनों की खून से सनी हुई लाश पड़ी हुई थी। दोनों के सिर में गंभीर चोट के निशान थे। सूचना पर कमलेश्वरपुर थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज प्रजापति टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरु की। विशेष जांच के लिए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
वारदात (Surguja Double murder) को अंजाम देने के बाद आरोपी बाबूलाल मझवार गांव से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि वारदात के दौरान वह भी शराब के नशे में था। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरु कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग