Mainpat Double Murder: रात में पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, फिर दोनों की कर दी नृशंस हत्या

अंबिकापुर. मैनपाट के कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के बिसरपानी गांव में मंगलवार की रात पति ने पत्नी व उसके प्रेमी की फावड़े से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। दोनों के बीच काफी समय से अवैध संबंध (Murder in Illegal Relation) थे। महिला गांव में ही रिश्तेदार के घर में बैठकर प्रेमी के साथ शराब पी रही थी। इस दौरान पति भी वहां पहुंच गया। इस दौरान उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। फिर उसने दोनों की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी पुलिस को बुधवार की सुबह मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। पुलिस फरार आरोपी (Surguja Double murder case) की तलाश में जुट गई है।