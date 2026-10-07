Minister Statement Video: मंत्री राजेश अग्रवाल बोले- मुस्लिम समाज के लोग गरबा में न जाएं, …तो पहचान कर कराएं एफआईआर

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल (Chhattisgarh Minister Rajesh Agrawal) ने गरबा-डांडिया कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के लोगों के प्रवेश को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ युवक वहां बदमाशी करने जाते हैं। यदि कोई भी जो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं और हमारे धर्म को नहीं मानते हैं, उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग नाम बदलकर भी कार्यक्रम में पहुंचते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ एफआईआर करने के साथ ही कठोर कार्रवाई भी करनी चाहिए। मंत्री राजेश अग्रवाल ने ये बातें पीएम मोदी के 25 वर्ष के सफलतापूर्वक कार्यकाल को लेकर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कही।