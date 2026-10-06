Ambikapur Snake Bite: युवक की नींद खुली तो शर्ट में घुसा था सांप, खोलकर झटका दिया तो साथ सो रही पत्नी के ऊपर गिरा, हुई मौत

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक युवक अपनी पत्नीके साथ 5 अक्टूबर की रात जमीन में सोया था। इसी बीच उसे हाथ में कुछ काटने (Snake bite) का एहसास हुआ तो उसकी नींद खुल गई। इसके बाद वह उठा और कपड़े में कुछ घुसे होने का एहसास होने पर उसने शर्ट खोलकर जोर से झटका दिया। इस दौरान शर्ट के भीतर से एक जहरीला सांप साथ सो रही पत्नी के शरीर पर गिरा। इससे पत्नी भी डर गई और उसने सांप को झटका देकर हटाया। इधर सर्पदंश से पीडि़त पति को इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां मंगलवार की अलसुबह उसकी मौत हो गई।