अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से विख्यात मैनपाट में देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा स्थापित करने की घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से की गई है। इसे लेकर अब सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो (Sitapur MLA Ramkumar Toppo) और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अमरजीत भगत ने कहा कि यह विधायक का बड़बोलापन है, काम वहीं करना चाहिए जो संभव हो। पूर्व मंत्री के इस बयान पर विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि सरगुजा की जनता उनसे पूछ रही है कि वे अपना मूंछ क्यों नहीं मुड़वा रहे हैं। पहले वे अपना वादा पूरा करें, फिर किसी और पर सवाल उठाएं।