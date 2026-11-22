रात में कोहरा और बारिश के बीच कबरा कान जंगल में ओझल हो गया। इसके बाद से वन विभाग की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है। रामगढ़ की पहाड़ी से लगे जंगल में हाथी के पैरों के निशान मिले हैं। इन्हीं निशानों के आधार पर ट्रेकर और वनकर्मी जंगल के भीतर आगे बढ़ रहे हैं। रेडियो कॉलर के साथ दिए गए एंटीना की मदद से भी हाथी की मौजूदगी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, कॉलर से मोबाइल पर लोकेशन का मैसेज नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में जिस तकनीक के भरोसे हाथी की निगरानी की जानी थी, फिलहाल उसकी तलाश पारंपरिक तरीके से करनी पड़ रही है।