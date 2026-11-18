बता दें कि कबरा कान (Kabra Elephant) समेत अन्य हाथी उदयपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम सरमा, चकेरी और तेंदूटिकरा के जंगलों में दो अलग-अलग समूहों में विचरण कर रहे थे। 16 नवंबर को भी वन विभाग ने कुमकी हाथियों की मदद से कबरा कान को काबू में करने की कोशिश की थी। इस दौरान कबरा कान और कुमकी हाथियों के बीच भिड़ंत हो गई थी। कबरा कान ने कुमकी हाथियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में टीम को ट्रैंकुलाइजर गन इस्तेमाल करने का सुरक्षित मौका नहीं मिल पाया था। इसके बाद से ही वन विभाग की टीम लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी और उसे पकड़ने की योजना तैयार कर रही थी।