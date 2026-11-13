13 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

Kabra Elephant Rescue Video: कबरा कान हाथी का रेस्क्यू करने बुलाए गए तीरथ और दुर्योधन हाथी, रायपुर से भी पहुंची है टीम, 19 लोगों की ले चुका है जान

Kabra Elephant Rescue: सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र में भ्रमण कर रहा है कबरा कान हाथी, डीएफओ समेत पूरा वन अमला इलाके में तैनात, कुमकी हाथी तीरथ करेगा ट्रैक, दुर्योधन की मदद से किया जाएगा ट्रैक्यूलाइज
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Updated: 13 Nov 2026, 3:13 PM IST

Kabra elephant rescue process

Kabra elephant rescue, कबरा कान हाथी का रेस्क्यू करने पहुंचा कुमकी हाथी, तैनात वन विभाग की टीम (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। पिछले 6 महीने में सरगुजा संभाग में 19 लोगों की जान ले चुका कबरा कान हाथी (Kabra Elephant) अब परेशानी का सबब बन गया है। बुधवार की रात से लेकर गुरुवार की शाम तक उसने 2 महिलाओं को मार डाला था, जबकि हमले में एक महिला का पैर टूट गया है। फिलहाल कबरा कान हाथी उदयपुर वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहा है। वन विभाग द्वारा उसकी ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। उसका रेस्क्यू करने कुमकी हाथी तीरथ और दुर्योधन भी मौके पर पहुंच चुके हैं, जबकि रायपुर से भी विशेषज्ञों की टीम यहां पहुंच चुकी है। तीरथ हाथी की मदद से उसे ट्रैक करने की प्रक्रिया जारी है, जबकि दुर्योधन हाथी की मदद से उसे ट्रैंक्यूलाइज किया जाएगा। फिलहाल डीएफओ के नेतृत्व में पूरा वन अमला उदयपुर के जंगल में तैनात है।

सरगुजा संभाग के बलरामपुर, सूरजपुर व सरगुजा जिले में पिछले 6 माह से कबरा कान हाथी आतंक का पर्याय बन चुका है। उसने 19 लोगों की जान (Kabra Elephant killed 19 people) ले ली है, जबकि कई घायल भी हो चुके हैं। कबरा कान हाथी फिलहाल सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहा है। उसके रेस्क्यू की प्रक्रिया जारी है। बिगड़ैल हाथियों को सुधारने करीब 5 वर्ष पूर्व कर्नाटक से 5 कुमकी हाथियों को सरगुजा लाया गया था।

Kabra Elephant: कबरा कान हाथी ने एक और महिला को मार डाला, दूसरी का कुचल दिया पैर, 18 लोगों की पहले ही ले चुका है जान

ये भी पढ़ें
Elephant killed woman in Surguja

लेकिन वे भी केवल मेहमान बनकर ही रह गए हैं। अब कबरा कान हाथी का रेस्क्यू करने उदयपुर वन परिक्षेत्र में 2 कुमकी हाथियों तीरथ और दुर्योधन (Kumki Elephants) को लाया गया है। वहीं रायपुर से भी विशेषज्ञों की टीम आई है। फिलहाल वन विभाग की टीम द्वारा तीरथ हाथी की मदद से उसे ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इसमें अभी सफलता नहीं मिल सकी है।

दुर्योधन हाथी की मदद से किया जाएगा ट्रैंक्यूलाइज

बताया जा रहा है कि कबरा कान हाथी को ट्रैक्यूलाइज करने का आदेश दे दिया गया है। इसके लिए पहले उसे ट्रैक किया जा रहा है। ट्रैक हो जाने के बाद कुमकी हाथी दुर्योधन की मदद से विशेषज्ञों की टीम द्वारा उसे ट्रैक्यूलाइज किया जाएगा।

Kabra Elephant: 10 दिन में 7 लोगों की ले चुका है जान

बता दें कि कबरा कान हाथी ने पिछले 10 दिन में ही सूरजपुर व सरगुजा जिले में 7 लोगों को मार (Kabra elephant havoc) डाला है। इनमें सूरजपुर जिले में 6 तथा सरगुजा में 1 व्यक्ति शामिल हैं। कबरा कान हाथी की दहशत ऐसी हो गई है कि जिस क्षेत्र में वह भ्रमण कर रहा है, उस इलाके के लोग घरों से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं।

वन विभाग की टीम द्वारा भी लगातार उसकी निगरानी की जा रही है। इसके बावजूद उसने बुधवार की रात उसने ग्राम उमेश्वरपुर व गुरुवार की शाम उदयपुर के झिरमिटी में 2 महिलाओं को कुचलकर मार डाला था। वहीं घास काट रही एक महिला पर भी हमला किया था, जिसमें उसका पैर टूट गया है।

Big Incident in Surguja: 2 साल के मासूम ने चबा लिया पॉप-पॉप पटाखा, मुंह में फटा और हो गई मौत, गोद में शव लेकर बिलखता रहा पिता

ये भी पढ़ें
Child died due to firecracker blast in mouth
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.