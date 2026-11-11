11 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

Chhattisgarh Politics: पीएम नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे पर पूर्व डिप्टी CM ने कसा तंज, बोले- वे इवेंट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट, आपत्तिजनक कमेंट्स भी किए

Chhattisgarh Political News: छठ घाट का निरीक्षण करने पहुंची पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- उनके कुछ कमेंट्स पर राहुल गांधी ने भी उठाए सवाल
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Updated: 11 Nov 2026, 1:30 PM IST

Former Deputy CM taunt on PM Modi

Chhattisgarh Politics, पीएम के बस्तर दौरे पर बयान देते पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi in Bastar) दिवाली के दिन 8 सितंबर को बस्तर दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम के दौरे का सीएम, गृहमंत्री समेत अन्य भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा बलों से कहा था कि नक्सवाल तो यहां समाप्त हो चुका है, लेकिन विभिन्न संगठनों व राजनीतिक दलों में घुसपैठ कर चुके दिमागी नक्सलियों की चुनौती अभी भी बनी हुई है। इसे लेकर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने उनपर निशाना साधा हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी इवेंट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। बाकी चीज में क्या विशेषज्ञता है, यह अभी मैं नहीं कहना चाहता।

दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव (Former Deputy CM TS Singh Dev) अंबिकापुर स्थित छठ तालाब का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान मीडियाकर्मियों के सवालों के उन्होंने जवाब दिए। पीएम के बस्तर दौरे को लेकर उन्होंने पीएम इवेंट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं। वे छत्त्तीसगढ़ पहुंच गए, जहां नक्सलवाद समाप्त हो चुका हैं।

लेकिन उनके लिए अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि उनके दिमाग में मानसिक नक्सली का प्रचार करने का माद्दा अभी थमा नहीं है। कुछ कमेंट्स उन्होंने किए, वे आपत्तिजनक थे, जिस पर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। इस तरह की बातें देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। वे छत्तीसगढ़ आएं, हमें भी अच्छा लगेगा कि चलिए पीएम आए।

Elephant in Surajpur: कबरा कान हाथी ने एक और ग्रामीण को मार डाला, समधी के घर से लौटते समय हो गया था सामना

ये भी पढ़ें
Elephant killed villager in Surajpur

वे क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, वे देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) नहीं हैं। कोई व्यक्ति नहीं है। एक संवैधानिक जवाबदारी को ग्रहण करने की परिस्थिति में हैं। उस हिसाब से बात होनी चाहिए।

Former Deputy CM Statement: पीएम ने कही थे ये बातें

दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को दिवाली के अवसर पर बस्तर के करनपुर स्थित कोबरा ऑपरेशन बस पहुंचे थे। उन्होंने यहां सुरक्षाबलों के साथ त्योहार (Diwali festival) मनाया। जवानों को मिठाई खिलाई और बातें साझा कीं।

इस दौरान उन्होंने कहा था कि भले ही जंगलों से हथियारबंद नक्सली खत्म हो गए हैं, लेकिन विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों में घुसपैठ कर चुके 'दिमागी नक्सलियों' की चुनौती अभी भी बनी हुई है। इधर पीएम के बस्तर दौरे को लेकर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि जवानों के बीच दिवाली मनाने से उनका मनोबल बढ़ा है।

Ambikapur News: पत्नी को 15 साल के लडक़े के साथ आपतिजनक हालत में देख बौखला गया पति, दोनों को बेदम पीटा, 1 की मौत

ये भी पढ़ें
Murder of minor boy to see Objectionable condition
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.