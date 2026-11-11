Chhattisgarh Politics: पीएम नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे पर पूर्व डिप्टी CM ने कसा तंज, बोले- वे इवेंट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट, आपत्तिजनक कमेंट्स भी किए

अंबिकापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi in Bastar) दिवाली के दिन 8 सितंबर को बस्तर दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम के दौरे का सीएम, गृहमंत्री समेत अन्य भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा बलों से कहा था कि नक्सवाल तो यहां समाप्त हो चुका है, लेकिन विभिन्न संगठनों व राजनीतिक दलों में घुसपैठ कर चुके दिमागी नक्सलियों की चुनौती अभी भी बनी हुई है। इसे लेकर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने उनपर निशाना साधा हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी इवेंट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। बाकी चीज में क्या विशेषज्ञता है, यह अभी मैं नहीं कहना चाहता।