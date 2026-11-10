Elephant in Surajpur: कबरा कान हाथी ने एक और ग्रामीण को मार डाला, समधी के घर से लौटते समय हो गया था सामना

अंबिकापुर/जयनगर/भटगांव। सूरजपुर जिले में कबरा कान वाले हाथी का आतंक दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार की रात उसने जिले के ग्राम कंदरई बाजार के पास एक बुजुर्ग को पटक-पटक कर मार (Elephant killed old age man) डाला। मृतक अपने समधी के घर से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान उसका सामना कबरा हाथी से हो गया। बता दें कि कबरा हाथी ने दिवाली की रात ही सकलपुर और श्यामनगर में 2 ग्रामीणों को मार डाला था। इसके पूर्व 2 नवंबर को भी इसने कल्याणपुर-अखोरा मार्ग पर 2 ग्रामीणों की जान ली थी। पिछले 8 दिन में कबरा हाथी ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। कबरा हाथी से लोगों में दहशत का आलम है। हालांकि वन विभाग की टीम लोगों को अलर्ट कर रही है, इसके बावजूद उसकी जद में र्को न कोई आ रहा है।