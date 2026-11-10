Elephant Killed by Current: उदयपुर के जंगल में मिला नर हाथी का शव, करंट लगाकर मार डाला! मामला दबाने के लग रहे आरोप

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत 14 हाथियों का दल पिछले कई दिनों से भ्रमण कर रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें से 2 हाथी पिछले 1 सप्ताह से दल के साथ दिखाई नहीं दे रहे थे। इसी बीच एक नर हाथी का शव (Elephant dead body) कुसुवामुड़ा जंगल में मिला है। आशंका जताई जा रही है कि हाथी की मौत जंगल में चारों ओर बिछाए गए करंट की चपेट में आकर हुई है। वहीं वन विभाग और क्षेत्र के ग्रामीणों पर मामला दबाए जाने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि वन विभाग हमेशा कहता रहा है कि उनके द्वारा ड्रोन से हाथियों की निगरानी की जा रही है, इसके बावजूद हाथी की करंट से मौत कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है।