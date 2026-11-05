Surguja Crime: बिजली गुल हुई तो बाहर निकल गए लोग, देखा तो ट्रांसफॉर्मर चोरी कर रहे थे चोर, 1 को दौड़ाकर पकड़ा, दूसरा भी गिरफ्तार

अंबिकापुर। बिजली का ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को सरगुजा जिले की उदयपुर पुलिस ने गिरफ्तार (Thieves gang arrested) कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के ट्रांसफार्मर, केबल, तांबा कॉइल, घटना में प्रयुक्त पिकअप, बाइक व 77 हजार रुपए नकद जब्त किया है। आरोपियों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर उदयपुर, लखनपुर, कमलेश्वरपुर में बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी किए थे। पहला आरोपी डांडग़ांव में उस समय पकड़ा गया जब 4 नवंबर की अलसुबह गांव के बिजली गुल हो गई। जब ग्रामीण बाहर निकले तो चोर गिरोह के 3 सदस्य ट्रांसफॉर्मर चोरी कर ले जाने की फिराक में थे। इस पर ग्रामीणों ने एक आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया, जबकि अन्य फरार हो गए थे। बाद में उदयपुर पुलिस ने उसकी निशानदेही पर दूसरे को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य की तलाश जारी है।