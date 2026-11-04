Chain Snatching Gang: महामाया मंदिर में चेन स्नेचिंग, अंतरजिला गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, कोरबा से आए थे अंबिकापुर

अंबिकापुर। चेन स्नेचिंग के मामले में कोतवाली पुलिस ने अंतरजिला चोर गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी कोरबा जिले के रहने वाले हैं। आरोपियों ने नवरात्र के दौरान पूजा करने अंबिकापुर के महामाया मंदिर में आई एक महिला के गले से सोने की चेन पार कर दी थी। चेन की कीमत 95 हजार रुपए है। इस मामले (Chain snatching) में महिला परिजन ने कोतवाली अंबिकापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरु की तो पता चला कि कुछ लोग चोरी का सोना बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। इसी बीच पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की तो चेन स्नेचिंग की बात सामने आई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है।