Vending Zone: वेंडिंग और नो वेंडिंग जोन के नियम होंगे सख्त, अंबिकापुर निगम ने लिया फैसला, ठेले-गुमटियों की होगी गिनती

नियमों का पालन करने वाले स्थायी और चलित ठेले-गुमटियों की गणना कर उन्हें परिचय पत्र देने का प्रस्ताव रखा गया। सब्जी बाजारों में स्थायी और अस्थायी रूप से बैठने वाले व्यवसायियों का भी सर्वे होगा। नो वेंडिंग जोन (No Vending Zone) में दुकान लगाने वालों की पहचान कर उन्हें व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराने की योजना है। सभी पंजीकृत वेंडरों को शुल्क प्रविष्टि पुस्तिका देने और शुल्क वसूली की रसीद पर निगम की मुहर अनिवार्य करने का सुझाव दिया गया। बेदखली शुल्क वसूलने वाले कर्मचारियों को भी परिचय पत्र जारी किए जाएंगे।