Surguja Road Accident: शराब के नशे में धुत युवकों ने स्कॉर्पियो से 3 बाइक को रौंदा, फिर पलट गई, 1 की मौत

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र में रविवार की शाम नशे में धुत युवकों ने तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से सडक़ किनारे खड़ी 3 बाइक को टक्कर (Scorpio Accident) मार दी। इससे तीनों बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अंबिकापुर जिला अस्पताल रेफर किया गया, यहां ग्राम दावा निवासी राहुल यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत से उसके परिजनों में मातम पसरा हुआ है। स्कॉर्पियो सवार तीनों युवक बहन की विदाई कराने ससुराल पहुंचे थे, लेकिन ससुराल वालों द्वारा उनकी हालत को देखते हुए मना कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने और शराब पी और स्कॉर्पियो दौड़ाई।