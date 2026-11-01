Football News: संभाग स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता पर सरगुजा इलेवन का कब्जा, नाइस क्लब बलसेढ़ी को 1-0 से हराकर जीता खिताब

अंबिकापुर. शहर के गांधी स्टेडियम में पिछले एक माह से चल रहे संभाग स्तरीय नॉकआउट कम लीग फुटबॉल प्रतियोगिता (Football Tournament) 2026 का रविवार को समापन हो गया। फाइनल मुकाबला सरगुजा इलेवन और नाइस क्लब बलसेढ़ी की टीमों के मध्य खेला गया। मुकाबला काफी रोमांचक रहा लेकिन अंतत: सरगुजा इलेवन की टीम ने 1-0 से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम कर लिया। विजेता टीम को मुख्य अतिथि सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज के हाथों 51 हजार रुपए नकद और ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। मैच का लुत्फ काफी संख्या में शहर समेत ग्रामीण क्षेत्र से आए दर्शकों ने उठाया।