1 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

Football News: संभाग स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता पर सरगुजा इलेवन का कब्जा, नाइस क्लब बलसेढ़ी को 1-0 से हराकर जीता खिताब

Football tournament in Ambikapur: काफी रोमांचक रहा फाइनल मुकाबला, सरगुजा सांसद समेत अन्य अतिथियों ने उठाया मैच का लुत्फ, विजेता टीम को 51 हजार और उपविजेता को मिले 31 हजार रुपए और ट्रॉफी
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Updated: 1 Nov 2026, 8:04 PM IST

Football tournament in Ambikapur

Football news, विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान करते सांसद समेत अन्य अतिथि (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. शहर के गांधी स्टेडियम में पिछले एक माह से चल रहे संभाग स्तरीय नॉकआउट कम लीग फुटबॉल प्रतियोगिता (Football Tournament) 2026 का रविवार को समापन हो गया। फाइनल मुकाबला सरगुजा इलेवन और नाइस क्लब बलसेढ़ी की टीमों के मध्य खेला गया। मुकाबला काफी रोमांचक रहा लेकिन अंतत: सरगुजा इलेवन की टीम ने 1-0 से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम कर लिया। विजेता टीम को मुख्य अतिथि सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज के हाथों 51 हजार रुपए नकद और ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। मैच का लुत्फ काफी संख्या में शहर समेत ग्रामीण क्षेत्र से आए दर्शकों ने उठाया।

संभाग स्तरीय नॉकआउट कम लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के तहत रविवार को शहर गांधी स्टेडियम में सरगुजा इलेवन और नाइस क्लब बलसेढ़ी के मध्य फाइनल मुकाबला (Football final match) खेला गया। मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों ने बेहतर तालमेल के साथ गोल करने के प्रयास किए। इसी दौरान सरगुजा इलेवन ने एक गोल कर 1-0 की बढ़त बना ली।

दूसरे हाफ में बलसेढ़ी की टीम ने बराबरी के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। वहीं सरगुजा इलेवन के खिलाड़ी भी और कोई गोल नहीं कर सकी। मैच संघर्षपूर्ण चलता रहा, लेकिन मुकाबले के अंत तक दोनों में से कोई भी टीम और कोई गोल नहीं कर सकी। अंतत: सरगुजा इलेवन ने मुकाबला जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया।

Ambikapur Dog Bite: होटल में महिला को कुत्ते ने काटा, फिर घरवालों की एक गलती पड़ी भारी, 15 दिन में ही हो गई मौत

ये भी पढ़ें
Dog bite case

प्रतियोगिता की विजेता सरगुजा इलेवन को 51 हजार रुपए और उपविजेता बलसेढ़ी को 31 हजार रुपए की पुरस्कार राशि के साथ ट्रॉफी प्रदान की गई। स्व. जगन्नाथ दुबे की स्मृति में उनके पुत्र जगदीश प्रसाद दुबे ने स्मृति चिह्न और कप प्रदान किए।

Football news: नील भूषण मैन ऑफ द मैच

व्यक्तिगत पुरस्कारों में मैन ऑफ द मैच सरगुजा इलेवन के नील भूषण, बेस्ट गोलकीपर नाइस क्लब बलसेड़ी के चंद्र, बेस्ट स्कोरर सरगुजा इलेवन के उचित मरकाम, बेस्ट मिडफील्डर नाइस क्लब बलसेड़ी के रमेश और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब सरगुजा इलेवन के कृष को दिया गया। बेस्ट ग्रामीण टीम का पुरस्कार फुटबॉल क्लब धरमपुर और फुटबॉल क्लब कोटिया को प्रदान किया गया।

सांसद थे मुख्य अतिथि

फाइनल के मुख्य अतिथि सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज (Surguja MP) थे। विशिष्ट अतिथि सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और अंबिकापुर महापौर मंजूषा भगत रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने की। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, पूर्व जिलाध्यक्ष ललन प्रसाद सिंह, जितेंद्र सोनी, विकास पांडेय सहित फुटबॉल संघ के पदाधिकारी, अन्य अतिथि समेत काफी संख्या में दर्शकों की मौजूदगी रही।

Ambikapur Fraud Case: इंस्टाग्राम पर अल्ट्राटेक सीमेंट का देखा विज्ञापन, क्लिक करते ही आया सेल्स मैनेजर का फोन, लग गई 4.13 लाख की चपत

ये भी पढ़ें
Cement Fraud

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

1 Nov 2026, 8:04 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Football News: संभाग स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता पर सरगुजा इलेवन का कब्जा, नाइस क्लब बलसेढ़ी को 1-0 से हराकर जीता खिताब

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

Ambikapur Dog Bite: होटल में महिला को कुत्ते ने काटा, फिर घरवालों की एक गलती पड़ी भारी, 15 दिन में ही हो गई मौत

Dog bite case
अंबिकापुर

IIT की तर्ज पर अंबिकापुर इंजीनियरिंग कॉलेज को मिली CGIT की सौगात, बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर होगा नामकरण

Engineering College Ambikapur
अंबिकापुर

Ambikapur Fraud Case: इंस्टाग्राम पर अल्ट्राटेक सीमेंट का देखा विज्ञापन, क्लिक करते ही आया सेल्स मैनेजर का फोन, लग गई 4.13 लाख की चपत

Cement Fraud
अंबिकापुर

Surguja Road Accident: एनएच पर किराना व्यवसायी की ट्रेलर से कुचलकर मौत, जर्जर सडक़ पर अनियंत्रित हो गई स्कूटी, गोयल परिवार में पसरा मातम

Sitapur road accident death
अंबिकापुर

Surguja Ration Distribution: पांच महीने से 400 परिवारों को नहीं मिला राशन, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, दुकान में जड़ा ताला

Angry villagers locked ration shop
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.