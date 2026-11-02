Surguja News: प्राइमरी स्कूल के पास खोदकर छोड़ दिया गहरा गड्ढा, मासूम बच्चों की जान पर मंडरा रहा खतरा

लखनपुर। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी जल संरक्षण योजना (Water conservation scheme) के तहत कराए जा रहे कार्य में लापरवाही का मामला सामने आया है। लखनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत टपरकेला के माझापारा में प्राइमरी स्कूल से महज 10 मीटर की दूरी पर गहरा गड्ढा खोदकर खुला छोड़ दिया गया है। बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के छोड़े गए इस गड्ढे से स्कूली बच्चों और मवेशियों की जान को खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग के प्रति नाराजगी जताते हुए तत्काल सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की है।