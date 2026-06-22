Mayor Crying on Camera: ऑडियो वायरल होने के बाद कैमरे के सामने रो पड़ीं अंबिकापुर मेयर, कहा- मेरे खिलाफ रचा गया षडय़ंत्र

अंबिकापुर। शहर के कलाकेंद्र मैदान में मीना बाजार लगाने वाले एक संचालक अनुराग मिश्रा ने एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। ऑडियो के माध्यम से उसने अंबिकापुर मेयर मंजूषा भगत (Ambikapur Mayor Manjusha Bhagat) व भाजपा सरगुजा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया पर लाखों रुपए वसूलने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि दोनों ने मीना बाजार लगाने के एवज में उससे 4 लाख और 3 लाख रुपए की डिमांड की। ऑडियो वायरल होने के बाद दोनों नेताओं की शहर में जमकर किरकिरी हो रही है। ऑडियो में मेयर और भाजपा जिलाध्यक्ष की आवाज होने का दावा किया जा रहा है। इसी बीच मेयर मंजूषा भगत ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आजाक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर मामले की बारीकी से जांच की मांग की है। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान वे कैमरे के सामने रोने लगीं। उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाने के लिए ये सब षडय़ंत्र के तहत किया गया है।