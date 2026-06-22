22 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Mayor Crying on Camera: ऑडियो वायरल होने के बाद कैमरे के सामने रो पड़ीं अंबिकापुर मेयर, कहा- मेरे खिलाफ रचा गया षडय़ंत्र

Ambikapur Mayor Crying on Camera: शहर के कलाकेंद्र मैदान में मीना बाजार लगाने के बदले अंबिकापुर मेयर मंजूषा भगत और सरगुजा भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा संचालक ने रुपए वसूलने का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल

3 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jun 22, 2026

Mayor crying on camera

Ambikapur Mayor crying, कैमरे के सामने रोने लगीं अंबिकापुर मेयर (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर के कलाकेंद्र मैदान में मीना बाजार लगाने वाले एक संचालक अनुराग मिश्रा ने एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। ऑडियो के माध्यम से उसने अंबिकापुर मेयर मंजूषा भगत (Ambikapur Mayor Manjusha Bhagat) व भाजपा सरगुजा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया पर लाखों रुपए वसूलने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि दोनों ने मीना बाजार लगाने के एवज में उससे 4 लाख और 3 लाख रुपए की डिमांड की। ऑडियो वायरल होने के बाद दोनों नेताओं की शहर में जमकर किरकिरी हो रही है। ऑडियो में मेयर और भाजपा जिलाध्यक्ष की आवाज होने का दावा किया जा रहा है। इसी बीच मेयर मंजूषा भगत ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आजाक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर मामले की बारीकी से जांच की मांग की है। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान वे कैमरे के सामने रोने लगीं। उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाने के लिए ये सब षडय़ंत्र के तहत किया गया है।

दरअसल 21 जून को सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल (Mayor Audio Viral) हुआ था। ऑडियो वायरल करने वाले एक व्यक्ति का नाम अनुराग मिश्रा है। कथित ऑडियो में यह दावा किया जा रहा है कि उससे भाजपा सरगुजा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया द्वारा मीना बाजार लगाने के एवज में 3 लाख रुपए की डिमांड की गई है।

वह जब 1 लाख रुपए लेकर उनके घर पहुंचा तो उन्होंने रुपए फेंक दिए और कहा कि 3 लाख से कम नहीं लगेगा। वायरल ऑडियो में अनुराग मिश्रा ने मेयर से बातचीत करने का भी दावा किया है। ऑडियो में सुना जा सकता है कि वह मेयर से कहा रहा है कि मेरा काम नहीं हो रहा है तो मेरे रुपए लौटा दिया जाए।

इस पर मेयर (Mayor Manjusha Bhagat) की ओर से यह कहा जा रहा है कि रुपए वह घर जाकर ले ले। मीना बाजार के नाम पर कथित ऑडियो वायरल होने के बाद निगम के नेता प्रतिपक्ष ने महापौर और भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की मांग की थी।

Mayor Audio viral in Social media: मेयर ने दर्ज कराई रिपोर्ट

इधर कथित ऑडियो वायरल (Audio Viral) होने के बाद सोमवार की दोपहर मेयर मंजूषा भगत ने आजाक थाने में अनुराग मिश्रा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर मामले की बारीकी से जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ऑडियो में आ रही आवाज उनकी नहीं है। यह उन्हें फंसाने तथा उनकी और उनके परिवार की छवि को धूमिल करने के लिए किया गया है। बारीकी से मामले की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

कैमरे के सामने रो पड़ीं मेयर

मीडिया से चर्चा के दौरान मेयर मंजूषा भगत कैमरे के सामने रो (Mayor Crying) पड़ीं। उन्होंने कहा कि ऑडियो वायरल होने के बाद से वे परेशान हैं, उन्होंने खाना-पीना छोड़ दिया है, उनके परिवार के लोग भी मानसिक रूप से प्रताडि़त हैं। वे आदिवासी समाज से आती हैं, इस वजह से उन्हें फंसाने के लिए यह किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके पति तथा पिता बीमार हैं। यदि उन्हें कुछ होता है तो ऑडियो वायरल करने वाला व्यक्ति जिम्मेदार होगा।

BJP Leader Murder Case: भाजपा नेता समेत 3 की हत्या करने वालों का निकला जुलूस, बोले- अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, देखें Video

ये भी पढ़ें
BJP leader murder case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Jun 2026 05:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Mayor Crying on Camera: ऑडियो वायरल होने के बाद कैमरे के सामने रो पड़ीं अंबिकापुर मेयर, कहा- मेरे खिलाफ रचा गया षडय़ंत्र

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

घर जाना है तो... 10-10 हजार रुपए दो! चेन्नई में फंसी छत्तीसगढ़ की तीन युवतियां, ये प्लेसमेंट है या फंसाने का खेल?

Girls Trapped in Chennai
अंबिकापुर

Human Trafficking: सरगुजा की 3 युवतियों को ले जाया गया चेन्नई, अब मांगे जा रहे 10-10 हजार रुपए, Video बनाकर विधायक से मांगी मदद

Human trafficking Surguja
अंबिकापुर

Brutal Murder: पीपल पेड़ के नीचे बुजुर्ग की हत्या, भैंसें हो गई थीं चोरी तो मुर्गी और चावल लेकर पहुंचा था आधी रात

Brutal murder
अंबिकापुर

Ambikapur Car Accident: कार के सामने आया मधुमक्खियों का झुंड, हादसे में पत्नी की मौत, शिक्षक घायल, बीएड की परीक्षा देकर लौट रहे थे घर

Ambikapur car accident
अंबिकापुर

Murder in Surguja: 2 छोटे भाइयों ने ईंट-पत्थर से कुचलकर की बड़े भाई की हत्या, एक है नाबालिग

Murder in Surguja
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.