BJP Leader Murder Case: भाजपा नेता समेत 3 की हत्या करने वालों का निकला जुलूस, बोले- अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, देखें Video

अंबिकापुर/बैकुंठपुर। कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नौगई में रेत खनन-परिवहन के विवाद में 16 जून की रात खूनी खेल खेला गया था। इसमें कोरिया जिले के प्रभावशाली भाजपा नेता भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह, उनके चचेरे भाई नागेंद्र सिंह व बिरेंंद्र सिंह की कार के भीतर जलाकर और फरसे से वार कर हत्या (BJP leader murder) कर दी गई थी। जबकि 2 लोगों का अभी भी गंभीर हालत में रायपुर में इलाज जारी है। इधर पुलिस ने 4 आरोपियों को हत्याकांड के तत्काल बाद गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुख्य आरोपी मनोज त्रिपाठी समेत अन्य 5 नामजद आरोपी फरार थे। 20 जून को सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। शनिवार की देर शाम पुलिस ने पकड़े गए पांचों आरोपियों का शहर में जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपी कहते रहे कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है।