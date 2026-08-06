7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

Ambikapur Land Fraud: 63 साल पहले मर चुके व्यक्ति को जिंदा बताकर करा दी 30 लाख की जमीन की रजिस्ट्री, 2 महिला सहित 3 गिरफ्तार

Land Fraud in Ambikapur: 1962 में मर चुके भू-स्वामी के नाम पर कराई रजिस्ट्री, फर्जी आधार कार्ड बनाकर रचा षड्यंत्र, भाजपा नेता आलोक दुबे की शिकायत पर हुई कार्रवाई
2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 06, 2026

Big land fraud in Ambikapur

Ambikapur land fraud, पुलिस गिरफ्त में जमीन धोखाधड़ी के आरोपी (Photo source- Patrika)

अंबिकापुर. शहर के घुटरापारा स्थित एक भूमि की फर्जी रजिस्ट्री कर करीब 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी (Land fraud) करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने वर्ष 1962 में मृत हो चुके भूमि स्वामी के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर उसका फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री करा दी। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी रामनिवास गुप्ता उर्फ बोखा के अलावा 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

मामले की शिकायत भाजपा नेता आलोक दुबे ने की थी। जांच में पता चला कि घुटरापारा (मौजा मायापुर) स्थित खसरा नंबर 356/2, रकबा 0.065 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में मोहरसाय (नोहरसाय) राजवाड़े के नाम दर्ज थी, जिनकी मृत्यु वर्ष 1962 में हो चुकी थी। इसके बावजूद आरोपियों ने एक व्यक्ति को मृतक बताकर उसकी झूठी पहचान स्थापित की और फर्जी दस्तावेजों के सहारे 25 सितंबर 2025 को जमीन की पहली रजिस्ट्री (Fake Registry) करा दी।

जांच में सामने आया कि जिस व्यक्ति को मोहरसाय राजवाड़े बताकर पंजीयन कार्यालय ले जाया गया, वह वास्तव में अमर सिंह था। आरोपियों ने उसके आधार कार्ड में कूटरचना कर नाम बदलकर फर्जी पहचान पत्र तैयार किया और उसी के आधार पर विक्रय विलेख निष्पादित करा दिया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि जमीन का सौदा बंटी पटेल उर्फ वर्षित पटेल ने कराया था।

बाद में इसी जमीन को करीब 30 लाख रुपए में मोहम्मद नियाजुल होदा, गुलाम सरवर और विशाल गुप्ता के नाम विक्रय कर आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया। जांच में यह भी पता चला कि बिक्री की राशि का कुछ हिस्सा पहले खरीदारों को दिया गया, जबकि शेष रकम मुख्य साजिशकर्ता द्वारा रखी गई। बंटी पटेल उर्फ वर्षित (Land fraud accused) को पुलिस ने 2 अगस्त को जेल भेज दिया है।

Big land fraud: चेकबुक और मोबाइल जब्त

विवेचना के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी रामनिवास गुप्ता उर्फ बोखा (41) निवासी नवागढ़ के अलावा पायल पटेल व पुष्पा पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपियों के बयान के आधार पर रजिस्ट्री में उपयोग किए गए चेक, चेकबुक और रियल एस्टेट कंपनी का मोबाइल फोन जब्त किया गया।

पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार उनके खिलाफ धारा 61(2), 318(4), 336(3), 338 और 340(2) के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर ही है।

Ambikapur News: पेट्रोल पंप में चिपकी मिली बेगुसराय के युवक की लाश, पिता बोला- ठेकेदार ने कराई हत्या, 20 लाख लेकर आया था घर से

ये भी पढ़ें
Begusarai young dead body found in Ambikapur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Aug 2026 09:01 pm

Published on:

06 Aug 2026 09:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Ambikapur Land Fraud: 63 साल पहले मर चुके व्यक्ति को जिंदा बताकर करा दी 30 लाख की जमीन की रजिस्ट्री, 2 महिला सहित 3 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Balrampur News: डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में 2 छात्रों की खेल शिक्षक ने की स्टंप से पिटाई! पीठ पर पड़े निशान, धमकी भी दी

Teacher brutally beaten 2 students
अंबिकापुर

IPS Rahul Bansal: अंबिकापुर के CSP राहुल बंसल पर हवाला के जरिए 1 करोड़ की घूस लेने का आरोप, दिल्ली की विशेष अदालत ने जारी किया नोटिस

1 crore bribe took IPS by havala
अंबिकापुर

Ambikapur Road Accident: अंबिकापुर-बिलासपुर एनएच पर कार-बस में जबरदस्त भिड़ंत, 1 महिला की मौत, 7 घायल

Car-bus accident on NH
अंबिकापुर

Ambikapur News: पेट्रोल पंप में चिपकी मिली बेगुसराय के युवक की लाश, पिता बोला- ठेकेदार ने कराई हत्या, 20 लाख लेकर आया था घर से

Begusarai young dead body found in Ambikapur
अंबिकापुर

Surguja News: महिला के शरीर पर लगाया गोबर का लेप, फिर एंबुलेंस से लेकर पहुंचे अस्पताल, डॉक्टर बोले- इसकी तो मौत हो गई है

Woman died due to sky lightning
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.