Ambikapur Land Fraud: 63 साल पहले मर चुके व्यक्ति को जिंदा बताकर करा दी 30 लाख की जमीन की रजिस्ट्री, 2 महिला सहित 3 गिरफ्तार

अंबिकापुर. शहर के घुटरापारा स्थित एक भूमि की फर्जी रजिस्ट्री कर करीब 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी (Land fraud) करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने वर्ष 1962 में मृत हो चुके भूमि स्वामी के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर उसका फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री करा दी। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी रामनिवास गुप्ता उर्फ बोखा के अलावा 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।