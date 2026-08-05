Ambikapur News: पेट्रोल पंप में चिपकी मिली बेगुसराय के युवक की लाश, पिता बोला- ठेकेदार ने कराई हत्या, 20 लाख लेकर आया था घर से

अंबिकापुर. शहर के रामानुजगंज रोड पर स्थित रवि फ्यूल्स के पैनल रूम में 3 अगस्त की रात को एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत (Young man Suspicious death) हो गई। वह एक अन्य साथी के साथ पैनल रूम में सोया था। बताया जा रहा है कि उसकी मौत करंट लगने से हुई है। मृतक बिहार के बेगुसराय का रहने वाला था। वह यहां बेगुसराय के ही ठेकेदार के साथ पार्टनर के रूप में काम करने आया था। मृतक के पिता का कहना है कि उसके बेटे की हत्या ठेकेदार ने कराई है। बेटा 20 लाख रुपए लेकर घर से आया था। उसने कहा था मैं कंपनी का पार्टनर बन गया हूं। बेटे का सिर फटा था तथा खून निकला था, जबकि करंट लगने की घटना में शरीर से खून नहीं निकलता है।