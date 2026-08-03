Chhattisgarh Teacher Harassment Scandal: शिक्षिकाएं बोलीं- स्तनपान कराते समय प्रधानपाठक ने मुझे छिपकर देखा, मासिक धर्म का मांगते हैं सर्टिफिकेट

अंबिकापुर/वाड्रफनगर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत मिडिल स्कूल से शर्मनाक (Shameful) मामला सामने आया है। यहां पदस्थ 2 शिक्षिकाओं ने स्कूल के प्रधानपाठक पर गंभीर आरोप लगाते हुए 1 अगस्त को मामले की शिकायत बलंगी चौकी में दर्ज कराई है। एक शिक्षिका का कहना है कि बच्चे को स्तनपान (Teacher feeding child) कराते समय प्रधानपाठक ने मुझे छिपकर देखा। वहीं दूसरी शिक्षिका ने बताया कि प्रधानपाठक कहते हैं कि यदि मासिक धर्म आया है तो सर्टिफिकेट लेकर आओ। यह मामला सामने आते ही शिक्षा महकमे में हडक़ंप मचा हुआ है। लोग प्रधानपाठक के इस कृत्य की कड़ी निंदा कर रहे हैं। वहीं मामला जब विधायक तक पहुंचा तो उन्होंने भी जांच कर प्रधानपाठक के खिलाफ कार्रवाई करने कहा है।