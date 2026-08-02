Fake Paneer: राजहंस बस से 150 किलो प्रतिबंधित एनालॉग पनीर जब्त, खाद्य विभाग ने अंबिकापुर बस स्टैंड में की कार्रवाई

अंबिकापुर। राज्य शासन द्वारा एनालॉग पनीर (Analog Paneer) एवं अन्य गैर-दुग्ध उत्पाद जैसे खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रतिबंध के बाद सरगुजा जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने विशेष जांच अभियान शुरु कर दिया है। अभियान के तहत रविवार को अंबिकापुर के नए बस स्टैंड पर कार्रवाई करते हुए राजहंस ट्रेवल्स की यात्री बस से प्रतिबंधित श्रेणी का करीब डेढ़ क्विंटल एनालॉग पनीर जब्त किया। मामले में अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरु कर दी गई है।