Ambikapur Accident Video: गांधी चौक पर यात्रियों से भरी बस ने स्कूटी सवार को घसीटा, बाल-बाल बची जान

अंबिकापुर। शहर के गांधी चौक पर रविवार की दोपहर एक बड़ी घटना होते-होते टल गई। यात्रियों से भरी बस ने स्कूटी सवार युवक को टक्कर मारी, फिर उसे करीब 15 मीटर तक घसीटता (Ambikapur accident news) ले गया। इस दौरान युवक स्कूटी से छिटक कर तो अलग हो गया, लेकिन स्कूटी बस में फंसकर घिसटती चली गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाकर बस को रुकवाया। हादसे में स्कूटी जहां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं उसपर सवार युवक के चेहरे समेत शरीर के अन्य हिस्से में चोटें आई हैं। गनीमत रही कि युवक की जान बच गई। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बस को कुछ देर के लिए वहीं खड़ा कराया गया।