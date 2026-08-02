2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

Ambikapur Accident Video: गांधी चौक पर यात्रियों से भरी बस ने स्कूटी सवार को घसीटा, बाल-बाल बची जान

Ambikapur accident: शहर के गांधी चौक के पास हुआ हादसा, स्कूटी हुई क्षतिग्रस्त, स्कूटी सवार युवक के चेहरे समेत शरीर के अन्य हिस्से में आईं चोटें
2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 02, 2026

Accident in Ambikapur Gandhi chowk

Ambikapur accident video, हादसे के बाद लोगों की जुटी भीड़ व क्षतिग्रस्त स्कूटी (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर के गांधी चौक पर रविवार की दोपहर एक बड़ी घटना होते-होते टल गई। यात्रियों से भरी बस ने स्कूटी सवार युवक को टक्कर मारी, फिर उसे करीब 15 मीटर तक घसीटता (Ambikapur accident news) ले गया। इस दौरान युवक स्कूटी से छिटक कर तो अलग हो गया, लेकिन स्कूटी बस में फंसकर घिसटती चली गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाकर बस को रुकवाया। हादसे में स्कूटी जहां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं उसपर सवार युवक के चेहरे समेत शरीर के अन्य हिस्से में चोटें आई हैं। गनीमत रही कि युवक की जान बच गई। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बस को कुछ देर के लिए वहीं खड़ा कराया गया।

छाबड़ा बस प्रतीक्षा बस स्टैंड से यात्रियों को लेकर जा रही थी। बस गांधी चौक के पास पहुंची ही थी कि उसने सामने जा रहे स्कूटी सवार एक युवक को टक्कर मार दी। टक्कर (Bus collided scooty) लगते ही युवक स्कूटी से छिटक कर सडक़ पर घिसट गया, जबकि स्कूटी बस में ही फंस गई, इस दौरान बस चालक उसे करीब 15 मीटर तक घसीटता ले गया। हादसे में स्कूटी जहां क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं युवक को भी चोटें आईं।

घटना के दौरान मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई थी। ट्रैफिक पुलिस समेत अन्य लोगों ने जैसे-तैसे मामला संभाला और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि गांधी चौक के पास आए दिन हादसे होते रहते हैं।

Ambikapur accident news: बाइक से गिरकर ट्रक के नीचे आ गई थी महिला

इस घटना के 15 दिन पूर्व ही गांधी चौक पर एक महिला बाइक से गिरकर ट्रक के नीचे आ गई थी। इस दौरान उसका दायां हाथ कटकर अलग हो गया था, जबकि ट्रक के पहिए का कुछ हिस्सा उसके सीने पर भी चढ़ (Truck crushed woman) गया था। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

130 की स्पीड में दौड़ रही थी कार

शनिवार की रात करीब 8 बजे अंबेडकर चौक की ओर से हाईस्पीड में ब्लैक कलर की एक कार गांधी चौक होते हुए गुजरी थी। इस दौरान लोगों की जान हलक में आ गई थी। कार (High speed car) की स्पीड करीब 130 किमी प्रति घंटे बताई जा रही है। यदि इस दौरान उसकी चपेट में कोई भी आ जाता तो उसकी जान जाना निश्चित था। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता है। पुलिस चाहे तो गांधी चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे से कार चालक की पहचान कर सकती है।

Ambikapur News: महिला ने किया प्रेम विवाह तो समाज ने तोड़ लिया था नाता, मौत के बाद भी जारी रहा बहिष्कार, महापौर ने कराया अंतिम संस्कार

ये भी पढ़ें
Mayor funeral woman in Ambikapur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Aug 2026 02:27 pm

Published on:

02 Aug 2026 02:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Ambikapur Accident Video: गांधी चौक पर यात्रियों से भरी बस ने स्कूटी सवार को घसीटा, बाल-बाल बची जान

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Surguja News: अंडे की खातिर मोबाइल टावर पर चढ़ गया युवक, देखकर सहमे लोग, बुलानी पड़ गई पुलिस- See Video

Young man climbed on mobile tower
अंबिकापुर

Narcotic Injection Smuggling: नशीले इंजेक्शन का कर रहे थे कारोबार, बलरामपुर से सप्लायर और अंबिकापुर से विक्रेता गिरफ्तार

Narcotic injection supplier and seller arrested
अंबिकापुर

Surguja Toilet Scam Case: गबन किसी और सरपंच ने किया, पुलिस ने किसी और सरपंच को गिरफ्तार कर कोर्ट में कर दिया पेश, मचा बवाल

Different sarparnch arrested in toilet scam case
अंबिकापुर

Ambikapur News: महिला ने किया प्रेम विवाह तो समाज ने तोड़ लिया था नाता, मौत के बाद भी जारी रहा बहिष्कार, महापौर ने कराया अंतिम संस्कार

Mayor funeral woman in Ambikapur
अंबिकापुर

Surguja News: नहीं पकड़े गए CCTV में कैद 1 करोड़ की ज्वेलरी उठाईगिरी के आरोपी, नाराज व्यापारियों ने कारगिल चौक पर किया चक्काजाम

Road blockade in 1 crore jewellery lifting case
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.