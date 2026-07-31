31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

Narcotic Injection Smuggling: नशीले इंजेक्शन का कर रहे थे कारोबार, बलरामपुर से सप्लायर और अंबिकापुर से विक्रेता गिरफ्तार

Narcotic Injection Smuggling in Ambikapur: संभागीय आबकारी उडऩदस्ता टीम ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 130 नग नशीले इंजेक्शन किए जब्त, एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों को भेजा गया जेल
2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jul 31, 2026

Narcotic injection supplier and seller arrested

Narcotic injection smuggling, आबकारी टीम की गिरफ्त में दोनों आरोपी (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। सरगुजा की संभागीय आबकारी उडऩदस्ता टीम ने 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत 24 घंटे के भीतर नशीले इंजेक्शन (Narcotic Injection) के विक्रेताऔर सप्लायर को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 130 नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। टीम ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया है। बता दें कि आबकारी विभाग को 30 जुलाई को सूचना मिली थी कि बलरामपुर जिले के कुसमी निवासी अविनाश पैकरा अंबिकापुर के शांतिपारा स्थित किराए के मकान में रहकर नशीले इंजेक्शन बेच रहा है। इस पर टीम द्वारा तत्काल एक्शन लिया गया।

मुखबिर की सूचना पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में टीम ने दबिश (Narcotic Injection smuggler arrested) दी। पुलिस को देखकर आरोपी बैग लेकर भागने लगा, लेकिन टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के बैग से 15 रेक्सोजेसिक और 15 एविल इंजेक्शन पाया गया।

पूछताछ में अविनाश ने बताया कि वह यह इंजेक्शन बलरामपुर जिले के अनपारा निवासी अमर विश्वकर्मा उर्फ बिट्टू से खरीदकर लाता था। अविनाश की निशानदेही पर शुक्रवार को आबकारी टीम बलरामपुर जिले के विमलापुर जंगल पहुंची, जहां से अमर विश्वकर्मा उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 50 रेक्सोजेसिक और 50 एविल इंजेक्शन (Narcotic injection seized) बरामद किए गए।

आबकारी विभाग ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक टीआर केहरी, सहायक उपनिरीक्षक रमेश दुबे, प्रधान आरक्षक अशोक सोनी, नगर सैनिक गणेश पांडेय, रणविजय सिंह, रोहित सोनवानी तथा महिला सैनिक राजकुमारी सिंह और चंद्रावती की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Narcotic Injection business: 90 फीसदी तस्कर पहले ही जा चुके हैं जेल

सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया कि ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि अंबिकापुर में नशीले इंजेक्शनों की अवैध बिक्री (Illegal injection) करने वाले करीब 90 प्रतिशत आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। अब कुछ लोग बलरामपुर और सूरजपुर से नशीला सामान लाकर सप्लाई कर रहे हैं, जिन पर विभाग की नजर है। हमारी टीम ने मुखबिरों को तैनात कर रखा है, नशीले पदार्थों कारोबारी हमसे बच नहीं पाएंगे।

Koria News: जिंदा करने की आस में बेटे और पत्नी के शरीर पर लगाया गोबर का लेप, आकाशीय बिजली से दोनों की मौत, 5 झुलसे- See Video

ये भी पढ़ें
2 people died due to sky lightning

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Jul 2026 08:54 pm

Published on:

31 Jul 2026 08:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Narcotic Injection Smuggling: नशीले इंजेक्शन का कर रहे थे कारोबार, बलरामपुर से सप्लायर और अंबिकापुर से विक्रेता गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Surguja Toilet Scam Case: गबन किसी और सरपंच ने किया, पुलिस ने किसी और सरपंच को गिरफ्तार कर कोर्ट में कर दिया पेश, मचा बवाल

Different sarparnch arrested in toilet scam case
अंबिकापुर

Ambikapur News: महिला ने किया प्रेम विवाह तो समाज ने तोड़ लिया था नाता, मौत के बाद भी जारी रहा बहिष्कार, महापौर ने कराया अंतिम संस्कार

Mayor funeral woman in Ambikapur
अंबिकापुर

Surguja News: नहीं पकड़े गए CCTV में कैद 1 करोड़ की ज्वेलरी उठाईगिरी के आरोपी, नाराज व्यापारियों ने कारगिल चौक पर किया चक्काजाम

Road blockade in 1 crore jewellery lifting case
अंबिकापुर

Surguja Police: शहर में 90 सीसीटीवी कैमरे में 70 खराब, अपराध सुलझाने में पुलिस के सामने चुनौती, SSP बोले- फर्क नहीं पड़ रहा

CCTV camera in bad condition in Ambikapur
अंबिकापुर

Birla School Ambikapur: 8वीं के छात्र से 200 बार मां की गाली लिखवाने वाली शिक्षिका को मिली सजा, स्कूल प्रबंधन ने मांगी माफी

Birla Open mind school abuse writing case
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.