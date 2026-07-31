Narcotic Injection Smuggling: नशीले इंजेक्शन का कर रहे थे कारोबार, बलरामपुर से सप्लायर और अंबिकापुर से विक्रेता गिरफ्तार

अंबिकापुर। सरगुजा की संभागीय आबकारी उडऩदस्ता टीम ने 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत 24 घंटे के भीतर नशीले इंजेक्शन (Narcotic Injection) के विक्रेताऔर सप्लायर को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 130 नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। टीम ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया है। बता दें कि आबकारी विभाग को 30 जुलाई को सूचना मिली थी कि बलरामपुर जिले के कुसमी निवासी अविनाश पैकरा अंबिकापुर के शांतिपारा स्थित किराए के मकान में रहकर नशीले इंजेक्शन बेच रहा है। इस पर टीम द्वारा तत्काल एक्शन लिया गया।