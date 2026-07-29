Koria News: जिंदा करने की आस में बेटे और पत्नी के शरीर पर लगाया गोबर का लेप, आकाशीय बिजली से दोनों की मौत, 5 झुलसे- See Video

बैकुंठपुर/खडग़वां। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के खडग़वां ब्लॉक अंतर्गत ग्राम शिवपुर में सोमवार की शाम महिला-पुरुष और बच्चे खेत में धान का रोपा लगा रहे थे। इसी दौरान मौसम ने करवट ली और तेज बारिश के साथ गरज-चमक (Sky lightning) होने लगी। इसी बीच वहां आकाशीय बिजली आ गिरी। इससे 7 महिला-पुरुष व बच्चे इसके चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। यह देख आस-पास मौजूद उनके परिजन वहां पहुंचे और सभी को उठाकर गायों के रखने वाले स्थान पर ले जाया गया। यहां सभी के शरीर पर गोबर का लेप चढ़ाया गया। घटना में एक महिला और 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई थी, इसके बाद भी जिंदा करने की आस में उनके परिजन पैर-हाथ व शरीर के अन्य हिस्से पर गोबर लपेटते रहे। वहीं 5 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।