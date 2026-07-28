Sky Lightning: सरगुजा और सूरजपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से महिला समेत 3 लोगों की मौत, खेत में गए थे तीनों

तीसरी घटना में सरगुजा जिले के बतौली थाना अंतर्गत निवासी एक महिला की गाज की चपेट में आने से मौत हो गई। ग्राम बोदा के बैगापारा निवासी चंद्रमुनि पति सुखराम उम्र 56 वर्ष सोमवार की दोपहर करीब 1 बजे अपने नए बोयरगोड़ा स्थित खेत में लगी फसल देखने गई थी। वह काफी देर तक नहीं लौटी तो परिजन खोजते हुए शाम को मौके पर पहुंचे। यहां देखा कि नए घर के समीप ही महिला की लाश पड़ी थी। आकाशीय बिजली (Sky lightning in Surguja district) की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई थी।