Surajpur Road Accident: सडक़ हादसे में सिर के बल गिरा बुलेट सवार, हुई मौत, पेट्रोल पंप में छूट गया था हेलमेट

रामानुजनगर। सूरजपुर जिला निवासी एक व्यक्ति पेट्रोल पंप के उद्घाटन कार्यक्रम में रविवार की दोपहर शामिल होने पहुंचा था। यहां से वह रिश्तेदार के घर जाने निकल गया, जबकि उसका हेलमेट पेट्रोल पंप में ही छूट गया। रास्ते में नशे में धुत बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। इससे वह सिर के बल सडक़ पर जा गिरा, इससे उसे गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों द्वारा उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, यहां उपचार के दौरान कुछ देर बाद ही उसकी मौत (Death in road accident) हो गई। बताया जा रहा है कि वह हमेशा हेलमेट लगाकर चलता था। पेट्रोल पंप में यदि हेलमेट नहीं छुटता तो उसकी जान बच सकती थी।