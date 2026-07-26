Surajpur News: घुनघुट्टा नदी में नहाने कूदा 10 वर्षीय बालक बहा, दूसरे दिन आधा किमी दूर मिली लाश

बिश्रामपुर। सूरजुपर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी 10 वर्षीय मासूम अपने दोस्तों के साथ शनिवार की शाम घुनघुट्टा नदी की ओर गया था। इसी बीच वह नहाने के लिए नदी में कूद (Innocent drowned in river) गया। नदी में बहाव तेज होने के कारण वह तैरकर निकल नहीं सका और बह गया। यह देख उसके दोस्त भागकर घर आ गए, लेकिन डर से यह बात घरवालों को नहीं बताई। इसी बीच नदी के पास एक युवक युवक ने साइकिल व कपड़े पड़े देखे तो सोशल मीडिया पर उसने उसे वायरल कर दिया। बाद में पता चला कि बालक डूब गया है। सूचना मिलते ही बालक के परिजन व जयनगर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से उसका पता नहीं चल सका। रविवार की सुबह उसकी घटनास्थल से करीब आधा किलोमीटर दूर लाश मिली।