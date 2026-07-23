Surajpur News: मां की अंतिम यात्रा की चल रही थी तैयारी, इधर शिक्षक बेटे ने भी तोड़ दिया दम, दोनों की एक साथ उठी अर्थी, हर आंखें हुईं नम

रामानुजनगर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर विकासखंड अंतर्गत ग्राम दवना में बुधवार को एक ऐसी हृदयविदारक घटना सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र को शोकाकुल कर दिया। प्राथमिक शाला दवना के प्रधानपाठक रामधन साहू उम्र 52 वर्ष ने अपनी मां के निधन के कुछ ही घंटों बाद हृदयाघात (Mother-son died) से दम तोड़ दिया। एक ही परिवार से कुछ घंटों के अंतराल में मां और बेटे की अर्थियां उठने से गांव में गहरा मातम छा गया। यह नजारा देख हर एक व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। दरअसल शिक्षक रामधन साहू कुछ दिन पहले ही प्रधानपाठक बने थे।