Surajpur News: पंचायत का सख्त फैसला! अब सरकारी पेड़ काटने पर लगेगा 5 हजार का जुर्माना, 1 हजार इनाम भी मिलेगा

दतिमा मोड़। सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत करंजी में पर्यावरण संरक्षण (Environmental Conservation) को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। 20 जुलाई को ग्राम पंचायत भवन में आयोजित ग्राम सभा की बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में एक पंचनामा तैयार किया गया। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने शिकायत की कि पंचायत क्षेत्र में स्थित शासकीय भूमि पर लगे पेड़-पौधों की कुछ लोगों द्वारा अवैध कटाई (Trees cutting) की जा रही है। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई गई। इस पर ग्रामसभा में यह निर्णय लिया गया कि यदि कोई सरकारी पेड़ काटता है तो उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं इसकी सूचना देने वाले को 1 हजार रुपए इनाम दिया जाएगा।