Surguja Elephant Attack: सबसे महंगी सब्जी लेने जंगल गए दंपती पर हाथी ने किया हमला, पति का जबड़ा टूटा तो गिरकर पत्नी हुई घायल

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत भालूमाड़ा के जंगल में सोमवार की सुबह पुटू-खुखड़ी बीनने गए वृद्ध दंपती का अचानक हाथी से सामना (Elephant attack) हो गया। हाथी को देखकर दोनों दो दिशाओं में भागने लगे, इस दौरान हाथी की चपेट में वृद्ध आया गया। हाथी के हमले में उसका जबड़ा टूट गया, जबकि भागते समय गिरकर उसकी पत्नी घायल हो गई। हाथी के जाने के बाद घायल हालत में दोनों को उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यहां वृद्ध की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर के लिए रेफर कर दिया गया। बता दें कि पुटू-खुखड़ी इन दिनों छत्तीसगढ़ की सबसे महंगी सब्जी है।