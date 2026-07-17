Arun Traders Ambikapur: अरुण ट्रेडर्स पर प्रशासन का छापा, ट्रक में लोड 130 बोरी PDS चावल जब्त, गोदाम में ताला मारकर संचालक फरार

अंबिकापुर। उचित मूल्य की दुकानों से वितरित किए जाने वाले शासकीय चावल की कथित कालाबाजारी की शिकायत पर जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के खरसिया नाका स्थित अरुण ट्रेडर्स (Arun traders) में शुक्रवार को छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान परिसर में खड़े एक ट्रक से 130 बोरी पीडीएस चावल बरामद किया गया। इधर प्रशासनिक टीम के पहुंचने की खबर पर अरुण ट्रेडर्स का संचालक अरुण बंसल गोदाम में ताला मारकर फरार हो गया। इसके बाद ऑफिसरों ने दुकान और गोदाम को सील कर दिया है।