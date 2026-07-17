Somnath Swabhiman Yatra: छत्तीसगढ़ सरकार की ‘सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा’ में गया सरगुजा का ग्रामीण महाराष्ट्र से लापता, खोजने पत्नी ने गिरवी रखी जमीन

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विभिन्न मौकों पर श्रद्धालुओं को तीर्थयात्रा कराई जाती है। इसी कड़ी में 22 जून को 87 लोग सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा (Somnath Swabhiman Yatra missing news) में शामिल होने निकले थे। 26 जून को वापसी के दौरान यात्रा में शामिल सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पलका निवासी 48 वर्षीय ग्रामीण जलगांव रेलवे स्टेशन से लापता हो गया। अन्य श्रद्धालुओं ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। इधर लापता होने की खबर पर परिजन परेशान हो गए। उन्होंने जलगांव पहुंचकर खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चला। महाराष्ट्र की भुसावल रेलवे पुलिस ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है। इधर परिजनों ने शुक्रवार को सरगुजा कलेक्टर से उसे खोजने की गुहार लगाई है। गुमशुदा की पत्नी ने अपने पति को खोजने 65 हजार में अपनी जमीन गिरवी रख दी। अब तक उनके डेढ़ लाख रुपए खर्च हो चुके हैं।