Ambikapur Chain Snatching: शिक्षा विभाग की सहायक संचालक से दिनदहाड़े चेन स्नेचिंग, बाइक सवारों ने DEO ऑफिस के सामने बनाया शिकार, CCTV में कैद वारदात

अंबिकापुर। अंबिकापुर कोतवाली थाना के पास स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास गुरुवार दोपहर करीब 3.30 बजे बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक महिला अधिकारी के गले से सोने की चेन लूट (Chain snatching in Ambikapur) ली और फरार हो गए। घटना के बाद वहां हडक़ंप मच गया। महिला शिक्षा विभाग में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ हैं। वह दोपहर में भोजन के बाद स्कूटी से कार्यालय पहुंची थीं। स्कूटी खड़ी कर जैसे ही डीईओ कार्यालय के गेट की ओर बढ़ीं, तभी हेलमेट पहने बाइक सवार 2 युवक पीछे से आए और गले से चेन झपटकर भाग निकले। वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने लुटेरो की तलाश शुरु कर दी है।