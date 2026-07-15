Wasseypur Gangster: वासेपुर का एक और गैंगस्टर शाकिब अफजल अंबिकापुर में छिपा रहा 15 साल, गैंगस्टर शब्बीर का संभाल रहा था कारोबार

अंबिकापुर। झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत वासेपुर का एक और गैंगस्टर शाकिब आलम (Wasseypur Gangster case) पिछले 15 साल से अंबिकापुर में छिपा हुआ था। उसने वासेपुर के डॉन फहीम खान के दफ्तर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। उसके खिलाफ हत्या, लूट व एके-47 से फायरिंग के मामले दर्ज हैं। कोर्ट के निर्देश पर उसकी वासेपुर में स्थित सभी संपत्तियां कुर्क कर ली गई थी। इसके बाद से वह अंबिकापुर में पहचान बदलकर रह रहा था। बताया जा रहा है कि उसने अंबिकापुर से लगे लालमाटी में आलिशान मकान बनाया है। वह गैंगस्टर शब्बीर आलम और शमीम व राजहंस बस संचालक वैदुल खान का कारोबार इन दिनों संभाल रहा था। बता दें कि डॉन फहीम खान की मां और मौसी की गोली मारकर हत्या मामले में गैंगस्टर शब्बीर आलम अंबिकापुर के मोमिनपुरा में 13 साल से छिपा था। जब धनबाद पुलिस उसे पकडऩे पहुंची तो स्थानीय लोगों की मदद से वह फरार हो गया था।