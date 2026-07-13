Ambikapur Crime: नौकर ने ड्राइवर के साथ रची साजिश, 5 लाख कैश किए पार, बोला- बांध दिए थे मेरे हाथ-पैर

अंबिकापुर. गांधीनगर थाना क्षेत्र के जवाहर मार्केट कॉलोनी निवासी एक व्यवसायी काम करने वाले स्टाफ के भरोसे 11 जुलाई को घर छोडक़र दोस्त व परिवार के साथ कोरबा गया था। इधर नौकर व ड्राइवर ने मिलकर चोरी का प्लान बनाया। दोनों ने आलमारी में रखे 5 लाख रुपए पार (Ambikapur theft news) कर दिए। पुलिस व घर वालों को गुमराह करने के लिए उन्होंने झूठी कहानी गढ़ी। नौकर ने कहा कि उसके हाथ-पैर बांधकर किसी ने चोरी कर ली है। व्यवसायी की रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नौकर, ड्राइवर व एक नाबालिग सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की रकम भी बरामद की है। आरोपियों ने रुपए से भरा झोला डाइट कॉलेज के पीछे बाउंड्रीवाल के पास छिपाकर रखा था। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है।