Sainik School Ambikapur: इंडियन आर्मी के कर्नल राजेश बेंदा बने सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल, चीनी भाषा में हैं पारंगत

अंबिकापुर। सैनिक स्कूल अंबिकापुर (Sainik School) के लिए आज का दिन एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक रहा। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी कर्नल राजेश बेंदा ने विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। विद्यालय परिवार ने उनका स्वागत करते हुए यह विश्वास व्यक्त किया कि सैनिक स्कूल उनके नेतृत्व में शिक्षा, अनुशासन एवं समग्र विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। बता दें कि कर्नल बेंदा (Colonel Rajesh Benda) राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, धौलपुर में प्रशासनिक अधिकारी तथा सैनिक स्कूल रीवा में प्रधानाचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कर्नल राजेश बेंदा चीनी भाषा पढऩे, लिखने एवं बोलने में पारंगत हैं।