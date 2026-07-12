Surajpur Car Stunt: मोरभंज में युवाओं का कार से खतरनाक स्टंट, यातायात नियमों की उड़ाईं धज्जियां, देखें Video

अंबिकापुर। इन दिनों युवाओं में कार-बाइक से खतरनाक स्टंट करना पैशन बनता जा रहा है। समय-समय पर स्टंट का वीडियो वायरल होता है, पुलिस इस पर कार्रवाई करने के साथ ही जुर्माना भी लगाती है, लेकिन रईस घरों के बिगड़ैल मानने को तैयार नहीं हैं। वे अक्सर यातायात नियमों के धज्जियां उड़ाते हुए कार-बाइक ड्राइव करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सूरजपुर जिले के अजबनगर से लगे मोरभंज (Car stunt video viral) से सामने आया है। यहां कार में सवार युवाओं ने डेम के पास कार से खतरनाक स्टंट किया। कार के दरवाजे खुला रखकर उसमें लटकते हुए स्टंट किया। इसका वीडियो मौके पर मौजूद अन्य युवाओं ने बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।