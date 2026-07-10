ACB Raid in Surajpur: एसीबी ने 28.55 लाख रुपए के गबन मामले में एलआईसी अधिकारी को किया गिरफ्तार

अंबिकापुर। एसीबी सरगुजा (ACB action in Surajpur) की टीम ने भारतीय जीवन बीमा निगम के विश्रामपुर सेटेलाइट कार्यालय में 28 लाख 55 हजार 968 रुपए के गबन के मामले में आरोपी तत्कालीन सहायक प्रशासनिक अधिकारी अमोद कुमार लकड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अलग-अलग तारीख को संग्रहित रुपए को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सतपता शाखा में जमा न कर गबन कर लिया था। शाखा प्रबंधक ने इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू रायपुर में की थी। जांच में मामला सही पाए जाने के बाद एसीबी की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर शुक्रवार को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) सूरजपुर में अभियोग पत्र पेश किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को सूरजपुर जेल भेज दिया गया है।