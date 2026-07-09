Wasseypur Gangster Case: वासेपुर गैंगस्टर शब्बीर आलम अंबिकापुर में रहा 13 साल, अब एक्शन में आई सरगुजा पुलिस

अंबिकापुर। झारखंड के धनबाद जिले के वासेपुर गैंगस्टर शब्बीर आलम (Wasseypur gangster Shabbir Alam) ने अपने भाई व साथियों के साथ मिलकर वर्ष 2001 में कोल माफिया व डॉन फहीम खान की मां और मौसी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वर्ष 2013 में वह पेशी के दौरान धनबाद कोर्ट से फरार हो गया था। वह पिछले 13 साल से अंबिकापुर के मोमिनपुरा में छिपकर रह रहा था। गैंगस्टर के अंबिकापुर में रहने के खुलासे के बाद सरगुजा पुलिस ने बाहरी राज्यों से आकर जिले में रह रहे लोगों के सत्यापन का अभियान तेज कर दिया है। पुलिस का उद्देश्य जिले की कानून-व्यवस्था को और मजबूत करना तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। सत्यापन का काम भाजपा पार्षद आलोक दुबे की मांग पर आईजी द्वारा कराई जा रही है।